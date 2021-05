0 Facebook Beccati a fare sesso in strada, lei riceve multa da 10mila euro e lui si salva scappando Cronaca 12 Maggio 2021 18:29 Di redazione 1'

Sembra la sceneggiatura di un film e invece è accaduto davvero. Una coppia si è lasciata andare alla passione in un prato su terreno pubblico. All’arrivo della Polizia Locale lei ha ricevuto una sanzione di 10mila euro, mentre il suo partner si è dato alla fuga, scampando ai controlli.

Sopresi a fare sesso sul prato, lei riceve una multa di 10mila euro

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni residenti, che hanno visto ma soprattutto ascoltato le effusioni della coppia, che stava facendo sesso su un prato in un luogo pubblico. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, l’uomo, 38 anni, si è dato a gambe levate, mentre la donna non è riuscita a fuggire.

Il risultato? La donna, 46 anni, ha ricevuto una sanzione molto salata. Un appuntamento d’amore che è costato molto alla signora. La vicenda è diventa virale sui social, in tanti l’hanno commentata con ironia. C’è chi si domanda se l’uomo si farà avanti a dividere la multa.