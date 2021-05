0 Facebook Amici 20, il racconto del cantautore su Stefano De Martino ed Emma Marrone: “Ricordo che qui Emma e Stefano hanno iniziato” Spettacolo 12 Maggio 2021 15:27 Di redazione 2'

In vista della finale di Amici 20 del prossimo sabato sera, Pierdavide Carone è stato ospite del daytime per parlare con i talenti rimasti in gara. Il cantante ha anche citato Emma Marrone e Stefano De Martino, concorrenti della sua stessa edizione.

“Ricordo che qui Emma ha potuto iniziare a imporre la sua anima rock. Stefano ha iniziato da qui a diventare quello che adesso lo porta a essere uno showman consumato. Qualunque cosa facciate, chiunque voi siate, fuori da qui non ve lo dimenticate”.

Pierdavide Carone, nel frattempo, sta per tornare con il suo nuovo album che uscirà il prossimo 28 maggio e s’intitola “Casa”. Ecco cosa ha raccontato a FanPage:

“Casa esce in un periodo di grandi cambiamenti, di transumanze, di dolorosi addii, alcuni delebili altri meno, ma Casa non è solo un luogo, può essere un concetto, può essere un cuore, può essere un abbraccio, una famiglia, quella biologica, quella costruita.

Casa può essere ancora, a volte zavorra, di sicuro è il mare, anche dentro una bottiglia, di sicuro è il porto, sicuro, fermo anche davanti allo sbattere delle onde che si infrangono sulle barche, Casa è da cui tutto parte, e a cui tutto ritorna…”.