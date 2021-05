0 Facebook Orrore in Campania, abusa della figlia e della fidanzatina del figlio: “Costretto a guardare” Cronaca 12 Maggio 2021 15:40 Di redazione 2'

Un uomo di 52 anni del Casertano è stato arrestato in quanto ritenuto gravemente indiziato di violenza sessuale nei confronti della figlia minore, abusata fin da quando aveva 6 anni, e di un’altra ragazzina, all’epoca dei fatti fidanzatina del figlio. Gli agenti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip sammaritano, nei confronti del 52enne per i delitti di violenza sessuale in danno di minori e maltrattamenti in famiglia.

Le indagini hanno ricostruito le condotte ripetute nel tempo da parte dell’uomo, iniziando dagli abusi ai danni della figlia minore cominciate quando questa aveva 6 anni. La bimba era costretta a subire atti sessuali in casa anche alla presenza del fratellino. Sono stati poi ricostruiti ulteriori abusi sessuali messi in atto dall’indagato ai danni di un’altra ragazzina, all’epoca 14enne, fidanzatina del figlio.

L’uomo aveva approfittato della condizione di debolezza della ragazzina fingendo di sostituirsi alla figura paterna, scomparsa poco prima, giungendo quindi a circuirla e costringendola a subire ripetuti atti sessuali, consumati persino nell’abitazione familiare. Sono stati infine ricostruiti gli abituali comportamenti vessatori tenuti dall’uomo nei confronti della moglie e dei figli adolescenti, costretti a subire, tra le mura domestiche, continue umiliazioni e aggressioni fisiche e verbali.

In considerazione della perversione dell’indagato e della sua inclinazione a vittimizzare minorenni, coerentemente alla presunzione stabilita dalla legge per i casi di violenza sessuale, è stata disposta ed eseguita la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.