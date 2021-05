0 Facebook Accoltella l’ex compagna e uccide il figlio di lei: era intervenuto per difendere la mamma Cronaca 11 Maggio 2021 11:09 Di redazione 1'

Un uomo di 29 anni, di nazionalità pakistana, ha accoltellato l’ex compagna 50enne e si è poi scagliato contro il figlio di lei, di soli 19 anni, intervenuto per difendere la mamma, uccidendolo. I carabinieri sono intervenuti nell’appartamento dove la donna viveva con il figlio ma l’assassino si era già dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

E’ tragedia a Tortolì in Ogliastra. Secondo le prime indagini, pare che l’uomo fosse stato recentemente arrestato per maltrattamenti e per questo era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna. Inutile l’intervento immediato dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte del giovane.

Sul posto insieme con i carabinieri sono giunti anche gli agenti di polizia e i militari della guardia di finanza: le indagini sono coordinate dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra.