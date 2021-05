0 Facebook Il santino di Raffaele Cutolo arriva su TikTok: la poesia del boss in occasione del trigesimo Cronaca 11 Maggio 2021 11:26 Di redazione 1'

Raffaele Cutolo diventa protagonista di TikTok. Il santino del boss, stampato in occasione del trigesimo a un mede dalla morte, finisce sul noto social.

I santini, stampati in numero ridotto e in occasione del trigesimo, erano destinate esclusivamente ai familiari o alle persone più vicine, ma sono a quanto pare arrivate anche a chi con Cutolo non aveva nulla a che fare. Erano circolate già nei giorni scorsi, ora sono sbarcate anche sui social. In un video di pochi secondi comparso su TikTok, e condiviso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si vede un uomo che mostra il santino alla telecamera e lascia intendere che ci sia qualcuno che le stia distribuendo.

Sulla parte anteriore c’è una fotografia del “professore di Ottaviano”, sorridente, mentre sul retro la poesia. “I fratelli nostri – dice l’uomo, in dialetto – le pagelline di Cutolo le portano fino a casa”. Il video di TikTok nn ha raccolto molti consensi. Dietro al santino una delle poesie scritte probabilmente dal Professore Vesuviano durante la lunghissima detenzione.