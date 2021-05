0 Facebook Bollettino Covid-19 in Italia: 5.080 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 198 decessi Cronaca 10 Maggio 2021 18:15 Di redazione 1'

Sono 5.080 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 8.292) a fronte di 130.000 tamponi effettuati, determinando un tasso di positivita’ dell’ 3,91%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 198 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 139 registrati ieri.

Bollettino Covid-19 in Italia

Incidenza dei positivi su tamponi in lieve aumento oggi in Italia: con 130mila test processati e 5.080 casi confermati, il tasso è del 3,9% contro il 3,7% di ieri. Incremento del calo degli attuali positivi al Covid in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono avuti -10.184 persone alle prese con il virus: di queste 356.085 sono in isolamento domiciliare.