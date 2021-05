0 Facebook Dramma a Nocera Inferiore, giovane di 18 anni muore in un incidente in scooter: grave l’amico che era con lui Cronaca 9 Maggio 2021 13:38 Di redazione 1'

Tragico incidente nella serata di sabato a Nocera Inferiore. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente in motorino. La vittima viaggiava a bordo del suo scooter assieme a un amico, quando per dinamiche che sono ancora da chiarire si è scontrato contro un’auto, un’Audi Q3. La notizia è stata riportata da Il Risorgimento Nocerino.

Giovane di 18 anni muore in un incidente a Nocera Inferiore

I due giovani sono sbalzati dalla sella, finendo violentemente al suolo. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma le condizioni del 18enne erano troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare. L’amico che viaggiava con lui, 17 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale, nonostante il quadro clinico non sia dei migliori, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente. Sembrerebbe che l’impatto sia stato dovuto al mancato rispetto del semaforo rosso.