Bacoli, arriva nuovo sommergibile per visitare la Città Sommersa di Baia: "Modo per conoscere nostre meraviglie" Cronaca 8 Maggio 2021

Arriva a Bacoli il sommergibile per visitare la Città Sommersa di Baia. Si tratta di un’imbarcazione creata proprio per poter visitare i meravigliosi fondali del golfo. Un’importante novità per i campani ma anche per i tanti turisti che generalmente affollano la zona per osservare le meraviglie subacquee.

Sommergibile per visitare Città Sommersa di Baia

L’annuncio è stato fatto dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che ha condiviso le immagini di questa particolare imbarcazione: “È arrivato a Bacoli il sommergibile per visitare la Città Sommersa di Baiae. Sarà attivo già dai prossimi giorni. Una nuova opportunità per conoscere le nostre meraviglie. E per scoprire il Parco Archeologico Sommerso più grande e suggestivo del Mediterraneo. Sono decine i semi-sommergibili presenti nei luoghi a maggiore vocazione turistica di Italia. Da quest’anno, saranno attivi anche nella nostra città. Dobbiamo sempre di più per puntare sul turismo di qualità. Insieme, possiamo farcela. Un passo alla volta“.

Un implemento che sicuramente favorirà la crescita del turismo nella zona Flegrea.

