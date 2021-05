0 Facebook “Mamma ho mal di testa”, si sente male dopo la colazione e muore: Diego aveva 6 anni Cronaca 7 Maggio 2021 22:00 Di redazione 1'

Una tragedia senza fine è avvenuta in una famiglia distrutta dal dolore. È difficile pensare alla scomparsa di una persona cara, figuriamoci di un bambino. È stato questo purtroppo il caso. Si chiamava Diego Carpanese e aveva solo sei anni.

Siamo a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Il bimbo era a tavola pronto a fare colazione. Avrebbe avuto, secondo quanto riportato da Teleclub, il tempo di chiedere aiuto alla madre: “Mamma ho mal di testa”.

Poi il dramma e il tragico epilogo. Il piccolo è stato colto da un’improvvisa emorragia celebrale che non gli ha dato scampo. Nonostante i soccorsi e il trasferimento in ospedale, Diego non ce l’ha fatta. I genitori hanno dato il consenso per l’espianto degli organi.