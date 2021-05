0 Facebook Bollettino Covid-19 in Italia: 10.554 nuovi casi nelle ultime 24 ore News 7 Maggio 2021 18:01 Di redazione 1'

Sono 10.554 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano stati 11.807, per un totale di 4.092.747 dall’inizio dell’epidemia. Sono 207 i decessi, in calo rispetto ai 258 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Bollettino Covid-19 in Italia

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 328.612 rispetto ai 324.640 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 3,2 per cento rispetto al 3,6 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi e’ di 397.564, in calo di 5.238 unita’ rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 15.580 per un totale di 3.572.713 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.253 le persone ricoverate in terapia intensiva, 55 in meno rispetto a ieri.

Le regioni con più contagi in Italia

Le persone ricoverate con sintomi sono 16.867. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.759), la Campania (1.382), il Lazio (1.063) e l’Emilia Romagna (871).