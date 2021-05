0 Facebook Barbara D’Urso racconta la verità sulla chiusura di Domenica Live: “Mancano due puntate” Spettacolo 7 Maggio 2021 23:34 Di redazione 2'

Bassi ascolti registrati nelle ultime settimane per Domenica Live. Il ritorno al vecchio orario, ovvero dalle 14.45 alle 18.30 circa, non ha giovato al format di Barbara d’Urso che puntata dopo puntata non appassiona più il pubblico come un tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche da Dagospia, pare che Domenica Live non tornerà in onda il prossimo settembre. La stessa sorte dovrebbe toccare a Live-Non è la d’Urso chiuso, sempre per bassi ascolti, in anticipo lo scorso marzo. In una puntata di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha però smentito i pettegolezzi, assicurando che il suo programma domenicale è più vivo e vegeto che mai.

“Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto, vegetissimo, Domenica Live. Si dice in italiano vegetissimo? Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime. Stiamo preparando una puntata fortissima. Domenica Live è forte e stabile”

Stando a queste dichiarazioni, dunque, sembra proprio che Barbara d’Urso tornerà in onda a settembre con il solito doppio appuntamento: tutti i giorni con Pomeriggio 5 e la domenica con Domenica Live. Per questa stagione Pomeriggio 5 chiuderà ufficialmente i battenti venerdì 28 maggio. Domenica Live dovrebbe invece andare avanti fino al 23 maggio. Ma non si escludono improvvisi cambi di programmazione.