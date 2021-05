0 Facebook Il Piccolo Nardi è uscito dal carcere: “Voglio solo cantare per mio figlio” Il Piccolo Nardi è uscito dal carcere. Il cantante neomelodico napoletano è tornato libero dopo aver trascorso del tempo in prigione Cronaca 7 Maggio 2021 16:27 Di redazione 1'

Ha scontato la sua pena e pagato il debito con la giustizia. Il cantante neomelodico Piccolo Nardi, al secolo Luigi Ercole originario dei Quartieri Spagnoli, è uscito dal carcere ed è pronto a riprendere in mano la sua vita.

“Io nella mia vita non ho mai fatto male a nessuno, ho pagato per un reato che non ho mai fatto. Ora però voglio solo cantare per portare avanti mio figlio“, ha detto Piccolo Nardi come riportato da Internapoli.

Il Piccolo Nardi è uscito dal carcere

Piccolo Nardi andò in carcere nel 2018. Per il neomelodico si aprirono le porte del penitenziario di Poggioreale dopo aver violato più volte il regime di semi libertà. In totale il cantante ha scontato 13 anni, per il cumulo dei reati.