Bollettino Covid-19 in Campania: 1.382 nuovi casi e 43 decessi News 7 Maggio 2021 17:32 Di redazione 1'

In Campania, nelle ultime 24 ore, sono 1.382 i casi positivi su 18.779 tamponi molecolari esaminati. Di questi 904 sono asintomatici e 478 sintomatici. E’ il dato che emerge dal bollettino regionale in cui si evidenzia come resta stabile la curva dei contagi.

Ieri l’indice di positivita’ era pari al 7,12%, oggi e’ al 7,35%. Aumentano i decessi, 43 (ieri ne erano stati registrati 26), mentre resta invariato il numero dei guariti, 2.177.

Negli ospedali i posti occupati nelle terapie intensive sono 121 (ieri 123) mentre quelli in degenza continuano a calare, oggi sono 1406.