0 Facebook Film su Fortuna Loffredo, l’uscita nelle sale riaccende le polemiche: “Genitori sconvolti” Spettacolo 7 Maggio 2021 13:23 Di redazione 2'

Uscirà il 27 maggio 2021 il film basato sulla storia dell’omicidio di Fortuna Loffredo, bambina di Caivano spinta dall’ottavo piano di un palazzo del Parco Verde nel giugno del 2014. La pellicola è liberamente ispirata alla storia di questo brutale episodio. Firmata dal regista Nicolangelo Gerlomini, con l’interpretazione della giovanissima Cristina Magnotti nelle vesti di Fortuna.

Esce nelle sale il film sulla storia di Fortuna Loffredo

Nel cast figurano tanti attori importanti come Pina Turco, Libero De Rienzo, Giovanni Ludeno, Marcello Romolo, Libero De Rienzo, Anna Patierno, Luciano Saltarelli, Denise Aisler, Leonardo Russo. Il film, prodotto da Dazzle Communication con Indigo Film e Rai Cinema, con il sostegno di Banco Bpm e il patrocinio ufficiale di Save The Children, e distribuito da I Wonder Pictures, uscirà sulla scia della polemica.

Nonostante la produzione definisca il film Fortuna “liberamente ispirato a fatti realmente accaduti”, la famiglia della piccola non ha accolto bene la pellicola. Già lo scorso ottobre, infatti, quando aveva appreso dell’uscita di questo lungometraggio, il padre Pietro Loffredo, attraverso il suo avvocato Angelo Pisani, aveva espresso tutta la sua contrarietà. “Apprendiamo solo dai giornali – aveva detto Pisani a Il Mattino – di un film sulla tragedia della piccola Fortuna Loffredo. Ovviamente i genitori Mimma Guardato e Pietro Loffredo sono sconvolti, delusi e adirati da quella che ritengono un’ulteriore speculazione sulla tragedia. È per loro l’ennesima ferita, una pugnalata al cuore. E sono anche molto preoccupati per i fratellini di Fortuna che rivivranno un dolore mai sottaciuto, vedendo sullo schermo questa tragedia. Peraltro raccontata in maniera neanche realistica e senza alcun consenso né autorizzazioni da parte di chi si è visto portare via per sempre una figlia di appena sei anni”.