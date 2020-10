La famiglia di Fortuna Loffredo non ha gradito il film “Fortuna” di Nicolangelo Gelormini, ispirato liberamente alla storia della bambina uccisa nel giugno del 2014. La pellicola, con Valeria Golino, Pina Turco e Cristina Magnotti, è stata presentata in anteprima alla 15esima Festa del Cinema di Roma.

Film sulla morte di Fortuna, la risposta della famiglia

La famiglia della piccola vittima chiede l’immediato ritiro delle sale cinematografiche. E l’ha fatto attraverso il legale di Pietro Loffredo, Angelo Pisani: “Apprendiamo solo dai giornali – dice Pisani – di un film sulla tragedia della piccola Fortuna Loffredo. Ovviamente i genitori Mimma Guardato e Pietro Loffredo sono sconvolti, delusi e adirati da quella che ritengono un’ulteriore speculazione sulla tragedia. È per loro l’ennesima ferita, una pugnalata al cuore. E sono anche molto preoccupati per i fratellini di Fortuna che rivivranno un dolore mai sottaciuto, vedendo sullo schermo questa tragedia, peraltro raccontata in maniera neanche realistica e senza alcun consenso nè autorizzazioni da parte di chi si è visto portare via per sempre una figlia di appena sei anni”, questo quanto dichiarato dall’avvocato a Il Mattino.