0 Facebook Dolore nel Casertano per la morte di una giovane madre: addio a Teresa Monaco News 7 Maggio 2021 17:57 Di redazione 1'

Dolore in due comunità – quelle di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa – per la scomparsa di Teresa Monaco, giovane madre di soli 35 anni. La donna combatteva da tempo contro un brutto male e, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, non ce l’ha fatta.

Addio a Teresa Monaco

Nonostante la tenacia e il coraggio, non è riuscita a sconfiggere il male del secolo. Teresa lascia due bimbi e il marito, un noto parrucchiere di Casal di Principe. Non appena la notizia della sua scomparsa si è diffusa nei vari gruppi social legati al territorio, in tanti hanno voluto esprimere tutto il loro cordoglio per questa disgrazia.

“Addio, Teresa. Veglia sui tuoi bambini”, scrive Francesca. “Non meritavi di finire così presto, la vita a volte è molto ingiusta“, queste e tante altre le parole di dolore per la scomparsa di Teresa.