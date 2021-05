0 Facebook Vuole lasciarlo e scoppia la lite, donna presa a morsi e a pugni in faccia: follia in Campania Cronaca 6 Maggio 2021 16:13 Di redazione 1'

Aveva deciso di lasciarlo e anche che era giunto il momento di dirglielo per mettere fine alla loro storia. Ma questo è stato causa dell’ennesima lite, una discussione ben presto degenerata in follia.

Lui, infatti, l’ha aggredita. Morsi e pugni in faccia che hanno costretto la donna a recarsi in ospedale per essere curata. I fatti, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, sono avvenuti a Santa Maria a Vico.

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine. A quanto pare per il ragazzo non sarebbe stata la prima volta che avrebbe fatto uso della violenza.