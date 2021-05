0 Facebook Cade nel dirupo mentre cerca gli asparagi, donna si schianta al suolo e perde la vita Cronaca 6 Maggio 2021 16:19 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta. Le sue condizioni erano molto gravi. Troppo forti le contusioni e i traumi riportati dopo la caduta. Così è deceduta la donna 57enne da ieri ricoverata in ospedale dopo il soccorso da parte dei vigili del fuoco.

Siamo a Giffoni Sei Casali, località in provincia di Salerno. Ieri la donna era in cerca di asparagi. Per questo motivo percorreva una strada montuosa prima di cascare in un dirupo. Immediato l’arrivo dei soccorsi.

Le operazioni condotte dai vigili del fuoco hanno permesso il recupero del corpo della donna e il suo ricovero in ospedale. Ma oggi la 57enne ha perso la vita a causa delle violente ferite riportate.