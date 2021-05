0 Facebook Corona davanti al giudice: “Selvaggia Lucarelli mi ha baciato, non ero consenziente”, scatta la denuncia Spettacolo 6 Maggio 2021 16:04 Di redazione 3'

Mercoledì, presso il tribunale di Milano, si è svolta l’udienza del processo che vede Fabrizio Corona imputato in una causa per diffamazione ai danni di Selvaggia Lucarelli. La blogger nel 2018 lo aveva denunciato per alcuni post su Instagram e per frasi pronunciate da Corona a “Non è l’arena” di Massimo Giletti tra cui: “Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”. Entrambi, ieri, sono stati ascoltati dal giudice della settima penale Daniela Clemente.

Fabrizio Corona attacca selvaggia Lucarelli

Fabrizio Corona richiamato per essere arrivato in ritardo e perché si rifiutava di indossare la mascherina, rispondeva al giudice tanto da venire minacciato di essere estromesso dall’udienza. La Lucarelli, parte civile col legale Lorenzo Puglisi, ha affermato di non aver mai avuto alcun rapporto confidenziale con Fabrizio Corona, di averlo visto forse quattro volte e che la frase in questione, pronunciata in diverse occasioni da Corona è sessista e orientata a delegittimare la sua professionalità.

L’episodio del bacio e l’attrazione di Selvaggia per Corona

Fabrizio Corona, ascoltato subito dopo, ha rincarato la dose e pur non portando a supporto alcuna prova della presunta “attrazione sessuale” della Lucarelli ha dichiarato, a sorpresa, che la Lucarelli avrebbe commesso una violenza nei suoi confronti baciandolo senza il suo consenso durante una puntata di un vecchio programma andato in onda nel 2010 su Sky (Celebrity Now). Anche l’avvocato di Corona Ivano Chiesa l’ha incalzata: “Lui era consenziente?” Corona ha poi aggiunto che erano altri tempi, in cui di violenza si parlava di meno e che se accadesse oggi sarebbe diverso. La Lucarelli, dopo alcuni momenti di incredulità, ha risposto che era una gag decisa con gli autori e che gli aveva chiesto il permesso di dargli un bacio a stampo durante l’intervista.

Selvaggia Lucarelli, commentando l’accaduto dice da Leggo: “L’accusa è ovviamente ridicola e surreale e conferma il tentativo di Corona di screditarmi nella mia sfera sessuale, tema per cui è imputato. Questa volta però, visto che mi ha accusata di violenza, un reato gravissimo, davanti a un giudice e un pm, provvederò a denunciarlo per calunnia. Naturalmente possiedo il video di quell’intervista, da cui si evince che gli chiedo anche il permesso e che lui me lo concede, video che allegherò alla denuncia”.