Tragedia nel giardino di casa, bimbo di 18 mesi cade in una pozza d'acqua e muore annegato

Un bambino di soli 18 mesi è deceduto dopo essere annegato in una pozza d’acqua nel giardino della villa in cui viveva con i suoi genitori. Quando il padre l’ha trovato in acqua a testa in giù, l’ha subito preso in braccio ed è corso in ospedale. Il dramma è avvenuto in provincia di Sassari, in Sardegna.

Bambino cade in pozza d’acqua e muore annegato

Quando è arrivato al pronto soccorso i medici hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno disposto il trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove il cuoricino del piccolo Diego ha smesso di battere.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile di Sassari che hanno ricostruito la dinamica della tragedia. E’ bastato un istante di distrazione e il bimbo è caduto in una grande pozza d’acqua che era in giardino. I genitori hanno sperato fino all’ultimo che il piccolo potesse riprendersi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.