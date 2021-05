0 Facebook Marina Conte a Chi l’ha Visto: “Ho mandato un messaggio a Marco e gli ho detto ‘Il sogno si è avverato'” Cronaca 6 Maggio 2021 12:46 Di redazione 2'

Dopo la sentenza della Cassazione, che ha confermato tutte le condanne per la famiglia Ciontoli, attualmente tutti i componenti sono in carcere, Marina Conte è intervenuta durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto. Si è messa la parola fine a un lungo percorso giudiziario, in cui come hanno ribadito più volte i genitori di Marco Vannini, “non ci sono vincitori, ma solo vinti”.

Marina ha raccontato di non aver assistito alla pronuncia della sentenza, ha preferito aspettare fuori: Non sono stata presente alla lettura della sentenza. Ho sentito un boato e ho capito che era andata come volevamo noi“.

Il messaggio di Marina Conte al figlio Marco Vannini

Poi ha spiegato che la prima cosa che ha fatto è stata mandare un messaggio al numero di cellulare di Marco: “ Il mio primo pensiero è stato quello di mandare un messaggio sul telefono a mio figlio. Gli ho scritto che era andato tutto come mi aveva detto lui. Perché io me l’ero sognato una settimana fa e me l’ero tenuto solo per me. Era una cosa mia. Perché poi avevo paura che non andava così. Gli ho detto: Marco, il sogno si è avverato“.

Marina e Valerio hanno poi parlato del sogno di Marco, fare il pilota delle Frecce Tricolori: “Ce lo immaginiamo così, sfrecciare nel cielo“.

Video dell’intervista di Marina Conte a Chi l’ha Visto