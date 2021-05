0 Facebook Ergastolo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega: le lacrime della vedova dopo la sentenza Cronaca 6 Maggio 2021 12:00 Di redazione 1'

Condannati all’ergastolo Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. Lo hanno stabilito i giudici della prima corte d’Assise di Roma, presieduta da Marina Finiti, al termine del processo di primo grado.

La sentenza per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega

Nell’aula di Rebibbia alla lettura della sentenza erano presenti i familiari del vicebrigadiere e la vedova Rosa Maria Esilio, che è scoppiata in lacrime. E’ stato disposto anche il pagamento di un milione di euro circa a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili.

Gli avvocati di Elder e di Natale Hjorth hanno sempre insistito sul punto che i due americano non fossero a conoscenza di avere davanti dei carabinieri e avrebbero reagito per “per legittima difesa” quando si sono trovati davanti Cerciello e il collega Andrea Varriale. Ma per la procura però non si è mai trattato di legittima difesa, ed il 6 marzo è arrivata la richiesta di condanna: ergastolo per entrambi.