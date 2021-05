0 Facebook Napoli, 100 persone in villa per due feste di compleanno e battesimo: arriva Polizia e ospiti fuggono Cronaca 4 Maggio 2021 15:47 Di redazione 1'

Due feste diverse nella stessa location in barba alle normative anti-Covid e all’arrivo della Polizia si è scatenato il fuggi fuggi generale. Circa un centinaio di persone stipate in una villa per ricevimenti nel quartiere napoletano di Pianura.

Due famiglie differenti per due cerimonie distinte: un battesimo e un compleanno. Il tutto condito da musica ad alto volume e in contrarietà alle attuali normative anti contagio che vietano assembramenti, invocando prudenza.

La gran parte degli invitati non indossava la mascherina e quando gli agenti di Polizia e i Carabinieri in sala è fuggita. I militari intervenuti, quelli della stazione locale, di Posillipo e del radiomobile di Napoli, hanno comunque identificato molti dei presenti. Gli ospiti saranno sanzionati, così come il titolare dell’attività, ora sospesa per 5 giorni.