Dramma a Frattamaggiore: ragazza travolta e uccisa dal treno alla stazione Cronaca 4 Maggio 2021

Dramma lunedì sera, 3 maggio, alla stazione di Frattamaggiore-Grumo Nevano. Una ragazza di 24 anni è stata travolta e uccisa da un treno InterCity proveniente da Aversa e diretto a Salerno. La giovane sarebbe morta sul colpo.

Tutte da chiarire le ragioni che hanno condotto all’incidente, ma non si esclude che a spingere la vittima sui binari sia stato un gesto estremo, come riporta TeleclubItalia. Sospesa per ore la circolazione ferroviaria. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i carabinieri della Compagnia di Giugliano.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inutile l’arrivo dei soccorsi del 118. Il convoglio InterCity ha ridotto il corpo a brandelli. I viaggiatori del treno coinvolto nell’incidente sono stati trasferiti a Salerno in pullman.