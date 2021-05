0 Facebook La madre naturale della donna malata di cancro accetta l’esame per salvare la vita della figlia Cronaca 4 Maggio 2021 09:25 Di Fabiana Coppola 2'

Daniela Molinari può tornare a sperare. L’infermiera milanese 47enne malata di cancro, alla ricerca della madre naturale per un prelievo di sangue necessario per accedere a una cura sperimentale, ha ricevuto una buona notizia. Dopo un iniziale rifiuto, la mamma ha accettato di sottoporsi all’esame del Dna.

La vicenda era diventata nota dopo l’appello della figlia, abbandonata da piccola in un orfanotrofio, e il “no” della madre. Senza il Dna della mamma, le cure per Daniela non potrebbero cominciare. L’ok ai test, scrive il Corriere della Sera, è arrivato anche grazie al personale del Tribunale dei minori di Milano.

Una vita non semplice per la mamma biologica. Una gravidanza in un contesto di violenza, la decisione di non abortire, l’affido della neonata a un orfanotrofio e il segreto con la nuova famiglia. Nei giorni scorsi un medico e una psicologa, nella massima discrezione e nel rispetto della richiesta della madre naturale di restare anonima, hanno effettuato il prelievo che permetterà la mappatura genetica. L’incontro tra le due donne, quindi, non ci sarà, ma per Daniela si apre la possibilità di accedere al percorso di cure sperimentali che potrebbe aiutarla nella sua lotta contro il cancro.