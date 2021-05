0 Facebook Cecilia Rodriguez pizzicata al bar con Pierpaolo Pretelli mentre Ignazio è all’Isola dei Famosi Spettacolo 4 Maggio 2021 16:27 Di redazione 1'

Cecilia Rodriguez avvistata con un altro uomo al bar mentre Ignazio Moser è all’Isola dei Famosi. E’ bastato uno scatto a far scoppiare un gossip in rete sulla sorella di Belen Rodriguez. Ma a incuriosire ancora di più è il fatto che la show girl stesse in compagnia di Pierpaolo Pretelli.

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli al bar

I due sono stati pizzicati a Milano mentre facevano colazione al bar. Lui, impegnato con Giulia Salemi, si trovava nel capoluogo lombardo proprio per trascorrere un po’ di tempo con la sua compagna. Lei, invece, è lontana dal suo fidanzato che è diventato un naufrago dell’Isola dei Famosi. Non è chiaro il motivo per cui Cecilia e Pierpaolo si siano incontrati, dal momento che non pare siano così tanto amici. Potrebbe trattarsi di ragioni professionali, ma il gossip che possa esserci qualcosa di più è impazzato velocemente.

La pagina Instagram Whoopsee, che ha pubblicato la foto, diventata in poco tempo virale, ha spiegato che assieme a Cecilia e Pierpaolo c’era anche un loro amico in comune. Precisazione che metterebbe a tacere le voci su un presunto flirt.