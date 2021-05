0 Facebook Balla davanti ai vigili dopo il fermo, la signora di TikTok: “Sto con la legge, basta attaccarmi” Cronaca 4 Maggio 2021 16:48 Di redazione 1'

Continuano le polemiche tra la signora Rita, protagonista con i suoi video pubblicati su TikTok, e il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Tutto ha avuto inizio giorni fa quando dopo un fermo dei vigili, la donna (senza mascherina e patente) ha iniziato a ballare davanti agli agenti.

Il filmato ha indignato l’opinione pubblica e i napoletani, diventando virale e scatenando una bufera intorno alla signora Rita. Quest’ultima, ha ricordato Borrelli, ha dei precedenti penali legati allo spaccio di stupefacenti.

Inoltre, pare, che le sia stato tolto (proprio per questo motivo) l’affidamento dei figli. Rita non si è persa d’animo e sempre su TikTok ha risposto al Consigliere: “Borrelli si assuma la responsabilità di quello che dice e che fa, come sto facendo io con voi adesso. In passato ho sbagliato e ho pagato, ma ora con mio marito ho una regolare attività e sto dalla parte della legge. Borrelli spieghi cosa fa con quel basso non abitabile fittato a 8 extracomunitari”.