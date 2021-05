0 Facebook Stefano De Martino vittima di un atto di vandalismo a Milano, il danno per strada Spettacolo 3 Maggio 2021 17:12 Di redazione 1'

Brutta sorpresa per Stefano De Martino in strada a Milano. Il ballerino napoletano è stato vittima di un atto di vandalismo vicino casa sua nel capoluogo lombardo. Il giudice di Amici ha condiviso l’immagine di uno specchietto della sua auto spaccato e a terra.

Stefano De Martino vittima di un atto vandalico

L’atto vandalico è avvenuto nella giornata di domenica, probabilmente durante i festeggiamenti per lo scudetto vinto dall’Inter. Il ballerino napoletano ha scritto: “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”. Poi ha aggiunto il tag al luogo in cui si trovava, dunque Milano. Secondo De Martino lo specchietto gli sarà stato rotto proprio durante la festa che si è tenuta in strada.

A giudicare dalle parole utilizzate dal bel ballerino, forse ha pensato che gli sia stato rotto a posta, come se qualcuno avesse voluto romperglielo. Quindi sarebbe un vero e proprio atto di vandalismo e non un possibile incidente.

