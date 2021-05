0 Facebook Muore a 30 anni nel giorno del matrimonio: stavano insieme da 11 anni Cronaca 3 Maggio 2021 17:13 Di redazione 2'

Il giorno più bello della vita di una coppia si è trasformato in tragedia. Bruno Silva e Beatriz Miranda avrebbero dovuto sposarsi dopo 11 anni di relazione ma il Covid ha distrutto il loro sogno d’amore. Intorno al 27 marzo, infatti, Bruno ha iniziato a manifestare i sintomi della patologia e nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi è deceduto.

Il dramma è accaduto ad Assis, un comune dello stato brasiliano di San Paolo. La data del matrimonio era stata fissata un anno fa. La coppia dopo 11 anni insieme si sentiva pronta a mettere sposarsi, dopo aver dato alla luce già due figli, poi però l’arrivo della pandemia da Coronavirus ha complicato le cose, facendo rimandare il giorno delle nozze diverse volte.

Alla fine tutto era stato fissa, i preparativi ultimati e la data scelta. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando Bruno non ha contratto il virus. Il 31 marzo il giovane è stato trasferito all‘Ospedale Regionale di Assis. Le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare e ha dovuto essere trasferito in terapia intensiva, dove è morto il 17 aprile.

“È andato in terapia intensiva dopo 10 giorni di ricovero e una nuova Tac effettuata due giorni prima di morire ha rilevato che aveva l’85% dei polmoni erano compromessi. È stato intubato giovedì 15 alle 9 del mattino, ma anche con l’ossigeno artificiale non riusciva respirare ed è morto il 17, sabato”, ha concluso la promessa sposa.

Bruno lascia la giovane promessa sposa e i loro due figli: Nicolas, di 7 anni, e Miguel, di 4. “La festa era pronta, il vestito era già stato fatto, la festa pagata, il buffet deciso, era in programma da un anno. Pochi giorni prima, avevamo raggiunto un accordo e avevamo deciso di rimandarlo”, ha spiegato Beatriz.