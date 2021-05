0 Facebook Campania, il branco viola il coprifuoco e si scatena: super rissa, coinvolte 30 persone Cronaca 3 Maggio 2021 17:23 Di redazione 1'

Caos in strada a Nocera inferiore, in barba alle regole anti covid. Le restrizioni e il coprifuoco non hanno impedito a orde di ragazzini di invadere le strade per sfidarsi e picchiarsi come se non ci fosse un domani.

Non sono molto chiari il movente ne la dinamica dei fatti. Forse tutto ha avuto inizio a partire da una lite. Poi gli insulti, le minacce e lo scontro fisico. Coinvolte almeno 30 persone.

La vicenda è avvenuta lo scorso venerdì. In molti non avevano la mascherina. Indagano le forse dell’ordine. Questa ultime sono giunte sul posto ed hanno avviato i normali accertamenti del caso.