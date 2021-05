0 Facebook Dramma nel Casertano, uomo attraversa sui binari: investito e ucciso da un treno News 3 Maggio 2021 13:15 Di redazione 1'

Tragedia all’alba sulla tratta ferroviaria Sarno-San Felice a Cancello. Un uomo, intorno alle 04.30 di questa mattina, è stato investito e ucciso da un treno. Sul posto è giunta la polizia ferroviaria che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Uomo investito e ucciso da un treno

La tratta è rimasta bloccata per 4 ore per consentire le operazioni di recupero della salma. In corso l’identificazione del cadavere, si tratta di un uomo. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente. La vittima potrebbe aver provato ad attraversare i binari in aperta campagna e non si sarebbe accordo dell’arrivo di un Intercity diretto a Roma Termini.

Al momento, però, non si esclude alcuna ipotesi. Il traffico veicolare è ripreso in modo regolare poco prima delle 09. Per ovviare ai disagi è stato attivato un servizio di trasporto sostitutivo via gomma.