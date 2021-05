0 Facebook Follia a Recale, uomo perde la testa e inizia a girare per strada nudo: correva ovunque Cronaca 3 Maggio 2021 17:31 Di redazione 1'

Uomo gira nudo per strada correndo. E’ avvenuto in una zona molto frequentata di Recale, comune in provincia di Caserta. Un signore, probabilmente in uno stato alterato, ha iniziato a passeggiare per le vide del centro, tra via Gibuti, via Napoli e via Marconi. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 di questo lunedì. Ad accorgersi dalle follia sono stati alcuni passanti, rimasti sorpresi da quanto stavano vedendo. L’uomo correva completamente nudo. Immediato l’arrivo di una gazzella dei Carabinieri.

Ma quando i militari sono giunti sul posto, l’uomo era fuggito. Si indaga per risalire alla persona protagonista di questa vicenda. Gli abitanti del comune del Casertano lamentano che non sarebbe la prima volta che avvengono episodi del genere.