0 Facebook Il cuore d’oro di un impiegato napoletano, regala 50 euro al fattorino di un ristorante Cronaca 1 Maggio 2021 21:06 Di redazione 1'

Il gran cuore di un impiegato e padre di famiglia napoletano, che regalato 50 euro di mancia al fattorino di un ristorante. “Sono un modesto impiegato e padre di famiglia e so quanto sia sacrificante e pericoloso il tuo lavoro, soprattutto in questo momento dove sembra non esserci futuro”. Queste le parole che l’uomo ha scritto in un biglietto per spiegar eil perchè di quella sostanziosa mancia.

A segnalare l’iniziativa è stata la pagina Facebook ‘Città di Napoli’, che ha postato la foto e ha scritto: “Come è bello vedere persone così altruiste nonostante questo momento buio. Un impiegato padre di famiglia ha lasciato una generosa mancia di 50€ accompagnata da una lettera al fattorino di un ristorante di Portici “Ronin”.

In questi duri momenti, a causa della pandemia di Covid-19, avremmo tutti bisogni di gente più simile a questo papà. Il suo gesto ha reso felice un uomo e ha dato una lezione a tutti.