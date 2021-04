0 Facebook Terrore a Fuorigrotta, spari nel traffico in pieno pomeriggio: esplosi diversi colpi d’arma da fuoco Cronaca 30 Aprile 2021 17:58 Di redazione 2'

Un’altra stesa a Napoli. Questo pomeriggio, poco dopo le 16.30, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, all’altezza del civico 153.

Spari nel traffico a Fuorigrotta

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo quanto riferito dai militari, sarebbero stati esplosi verosimilmente da 4 persone a bordo di 2 scooter. Per fortuna, nonostante l’orario diurno, non c’è stato nessun ferito e nessun danno. Paura tra i residenti e passanti che hanno udito gli spari.

L’agguato ad Antonio Volpe

In corso le indagini dei carabinieri. Quella che sembrerebbe una stesa avviene nella stessa strada dove un mese e mezzo fa è stato ucciso in un agguato Antonio Volpe. La vittima era un elemento conosciuto alle forze dell’ordine. Cognato di Antonio Bianco, ex braccio destro dei fratelli Baratto, a capo del gruppo camorristico he ha il controllo dei traffici illeciti nel quartiere di Fuorigrotta, dall’usura alle estorsioni e allo spaccio, era sfuggito il 6 settembre 2015 a un agguato in cui mori’ Salvatore Staiano, nella guerra tra i Bianco-Baratto e il gruppo degli Iadonisi.