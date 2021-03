0 Facebook Agguato a Fuorigrotta, Antonio Volpe ucciso a 78 anni a colpi di pistola in strada Cronaca 15 Marzo 2021 20:57 Di Sveva Scalvenzi 1'

Si chiamava Antonio Volpe l’uomo ucciso intorno alle 19.30 in via Leopardi a Fuorigrotta. La vittima, 78 anni, secondo quanto riferito dai carabinieri, è deceduta sul colpo.

Chi era la vittima dell’agguato a Fuorigrotta

Si torna a sparare a Napoli, in una zona generalmente molto frequentata, fatta eccezione per gli ultimi giorni in cui la Campania si trova in zona rossa e molti negozi sono chiusi. Ciò nonostante erano presenti comunque molte persone in strada. Antonio Volpe sarebbe stato un personaggio di spicco affiliato a uno dei clan camorristici che controllano il quartiere.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze e indagano per comprendere la dinamica dell’agguato. Procedono i militari del comando provinciale di Napoli – nucleo investigativo.