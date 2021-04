0 Facebook La Campania resta in zona gialla, De Luca in diretta Facebook: “Pari opportunità al Sud” Cosa ha detto Vincenzo De Luca in diretta Facebook. Le parole del Governatore della Campania durante il consueto appuntamento del venerdì Politica 30 Aprile 2021 15:23 Di redazione 2'

Lo ha annunciato su Facebook il Sindaco di Benevento Clemente Mastella: la Regione Campania resta in zona gialla. Il primo cittadino sannita ha anticipato il contenuto dell’ordinanza che dovrà firmare il Ministro della salute Roberto Speranza.

Nel frattempo il Presidente Vincenzo De Luca ha tenuto la solita tribuna social sulla propria pagina Facebook. Come ogni venerdì il Governatore ha parlato ai cittadini durante la consuetudinaria diretta.

Cosa ha detto Vincenzo De Luca in diretta Facebook

De Luca ha parlato di un equa distribuzione dei fondi previsti dal Recovery Plan, poiché il Sud sarebbe penalizzato. Lo stesso discorso è stato fatto in merito ai vaccini. Infine, una battuta su chi ha chiamato il piano di sviluppo, Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR): “Chi ha inventato questo nome meriterebbe il carcere perché capace di qualsiasi delitto. Iniziamo male“.

La frecciatina è stata riferita alla fase di sburocratizzazione che dovrebbe subire il Paese. In questo senso De Luca ha parlato delle due proposte di legge (abuso d’ufficio e nessun ricorso al Tar per i cantieri), approvate in Giunta e destinate al Parlamento. Oltre che della quota procapite che ogni cittadino ha rispetto al Piano Sanitario Nazionale (PSN).

Il Governatore ha poi illustrato il prosieguo della campagna di vaccinazione e dei vari investimenti, nelle infrastrutture e nella cultura, che la Regione Campania ha deciso di sviluppare.