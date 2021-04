0 Facebook Incidente mortale a Volla, centauro muore a 31 anni: moto ritrovata a 200 metri di distanza Cronaca 30 Aprile 2021 14:46 Di redazione 1'

Ancora sangue sulle strade in Campania. Un uomo di 31 anni ha perso la vita in un incidente a bordo della sua motocicletta sulla statale 126, in direzione Cercola-Pollena Trocchia.

Uomo di 31 anni muore in un incidente

La vittima, originaria di Volla, stava percorrendo con la sua moto la rotonda all’uscita della statale quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, potrebbe aver perso il controllo del mezzo ed è sbalzato sull’asfalto. La motocicletta è stata ritrovata a 200 metri dalla vittima. La notizia è stata riportata da Il Mattino. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del trentunenne.

Intervenuti anche i carabinieri della radiomobile di Torre del Greco che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.