Taranto, bimbo di 5 anni morto di tumore al cervello: chiesto il processo per 9 dirigenti ex Ilva Cronaca 30 Aprile 2021

Si chiudono con il rinvio a giudizio per 9 dirigenti dell’ex Ilva le indagini della procura di Taranto per la morte di Lorenzo Zarratta. Il bambino è morto a 5 anni, il 30 luglio 2014, per un tumore al cervello. Il reato è di omicidio colposo infatti per i magistrati le emissioni della fabbrica avrebbero causato la malattia al piccolino fin dai primi mesi di vita.

Come riportato da “Il Fatto Quotidiano”, tra i dirigenti dell’Iva compaiono i nomi di Luigi Capogrosso, direttore dello stabilimento Ilva fino al 3 luglio 2012 e gli ex responsabili dell’Area Parchi Minerali Giancarlo Quaranta e Marco Andelmi, il responsabile dell’Area Agglomerato Angelo Cavallo, il capo dell’Area Cokerie Ivan Di Maggio, il responsabile dell’Area Altiforni Salvatore De Felice, i capi delle due Acciaierie Salvatore D’alò e Giovanni Valentino e infine Giuseppe Perrelli, all’epoca dei fatti responsabile dell’area Gestione Rottami Ferrosi.

Secondo i pubblici ministeri Remo Epifani e Mariano Buccoliero, i dirigenti “consentivano la dispersione di polveri e sostanze nocive provenienti dalle lavorazioni delle Aree: Parchi Minerali, Cokerie, Agglomerato, Acciaierie e Gestione Rottami Ferrosi dello stabilimento siderurgico, omettendo l’adozione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali” e queste sostanze avrebbe causato “una grave malattia neurologica al piccolo Lorenzo Zaratta che assumeva le sostanze velenose durante il periodo in cui era allo stato fetale” e questo ha fatto sì che il piccolo sviluppasse una “malattia neoplastica che lo conduceva a morte”. Nella perizia dei consulenti della famiglia Zaratta si legge tra l’altro che “numerosi corpi estranei” sono stati trovati nel cervello del bimbo, tra cui ferro, acciaio, zinco e persino silicio e alluminio.