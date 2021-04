0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania,1.898 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 30 Aprile 2021 17:15 Di redazione 1'

Ci sono 1.898 nuovi casi di Covid in Campania, di cui 610 sintomatici, su 20.727 tamponi molecolari. Il rapporto positivi/tamponi e’ pari al 9,2%, stabile rispetto ai giorni scorsi. Questi i dati del bollettino diffuso dall’unita’ di crisi regionale.

Bollettino Coronavirus in Campania, 1.898 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

I deceduti sono 24 (20 nelle ultime 48 ore) e i guariti 2.371. Il totale dei deceduti da inizio emergenza sale a 6.393, mentre sono 294.011 le persone guarite. Sono 137 i ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri, su 656 posti letto disponibili, e 1.452, dieci meno di ieri, i ricoverati in degenza su 3.160 posti letto complessivamente disponibili in Campania.