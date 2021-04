0 Facebook Dramma a Perugia, Samuele giovane calciatore trovato morto a 22 anni Cronaca 30 Aprile 2021 17:07 Di redazione 3'

E’ giallo sul terribile e macabro ritrovamento avvenuto mercoledì mattina a Perugia. Un uomo, intento a fare jogging, ha trovato in un fosso il corpo senza vita di un ragazzo. La vittima si chiama Samuele De Paolo, 22enne dipendente di una stazione di servizio e calciatore del Bastia Umbra.

Dramma a Perugia, Samuele giovane calciatore trovato morto a 22 anni

A pochi passi dal corpo della vittima c’era la sua automobile, abbandonata sul ciglio della strada. I segni sul corpo della giovane vittima fanno pensare che ci sia stata una colluttazione, prima del decesso. Immediatamente sono scattate le indagini. Tutte le piste sono aperte, non si esclude che il ragazzo possa essere morto in seguito a un tentativo di difesa.

La mamma ha lanciato un disperato appello sui social network: “Quello era il mio Samuele. Aiutatemi a capire”, ha scritto su Facebook.

Secondo quanto sono riusciti a ricostruire gli inquirenti, sembrerebbe che Samuele si fosse appartato con una transessuale di nazionalità brasiliana. Una persona transessuale di origini sudamericane, Patrizia, 43 anni, è stata portata in questura a Perugia ed è stata sentita a lungo dagli investigatori che indagano sulla morte di Samuele. Dopo il pressing degli inquirenti la donna ha iniziato a parlare. “Avevano pattuito un rapporto per 70 euro. La dinamica della vicenda, da come racconta la mia assistita, sarebbe relativa al rapporto sessuale”.

“Patrizia ha subito un’aggressione all’interno dell’auto, che poi è proseguita all’esterno. È esplosa una violenta lite, infatti nell’auto sono state rinvenute grosse ciocche di capelli che mancano dalla testa di Patrizia e tracce di sangue, perché è stata picchiata brutalmente. Ha la faccia gonfia di una persona che ha preso tante botte. La colluttazione è poi proseguita fuori, i due sono finiti a terra, la mia assistita di schiena e il De Paoli sopra. Patrizia per liberarsi dalla sua presa gli ha dato uno spintone prendendolo al collo con la mano, il ragazzo è caduto, lei è riuscita ad alzarsi e scappare verso la sua abitazione“, ha aggiunto Gatti. “Patrizia – ha aggiunto il legale – ha la convinzione che il ragazzo fosse ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva notato degli occhi esaltati. Sarà poi l’esame tossicologico a dirci la verità“. Per oggi alle ore 13,00 è stata disposta l’autopsia e l’esame tossicologico del giovane.