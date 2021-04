0 Facebook Gaffe di Barbara D’Urso, foto fi un giovane napoletano al posto del killer di Avellino Spettacolo 29 Aprile 2021 15:17 Di redazione 2'

Clamoroso errore di Barbara D’Urso ieri a ‘Pomeriggio Cinque’. Durante la puntata la conduttrice ha parlato dei fidanzatini-killer Elena e Giovanni, colpevoli di aver pianificato e ucciso Aldo Gioia.

In un servizio mandato in onda in puntata però, sono state mostrate le foto del modello e cantante napoletano Renato Biancardi, al posto di quelle del presunto omicida Giovanni Limata. Uno scambio di persona che non è passato inosservato. Tantissime sono state le segnalazioni arrivate alla redazione di Canale 5.

Barbara D’Urso ha subito chiarito l’errore in diretta e ha chiesto scusa personalmente a Biancardi. L’errore è stato fatto in fase di montaggio del servizio. Chi ha montato il video ha utilizzato le immagini errate.

Renato Biancardi, dopo aver saputo la notizia, ha voluto chiarire attraverso una storia su Instagram, la vicenda. “Questa zona gialla è iniziata malissimo, mi sono rotto un dito e subito dopo ho scoperto di essere un assassino”, ha detto con grande ironia.

Questa mattina però il modello ha assunto toni un po’ diversi. Renato ha infatti rivelato ai suoi follower, che per questo sbaglio del ‘Pomeriggio Cinque’ ha ricevuto messaggi di accuse da persone che credono che tutto sia stato organizzato a tavolino, per pubblicità.