Lutto per Gonzalo Higuain, si spegne la mamma del Pipita: aveva 64 anni
27 Aprile 2021

È morta la mamma di Gonzalo Higuain. La notizia ha scosso tutto il panorama calcistico argentino, che si è immediatamente stretto intorno al bomber ex Napoli e Juventus, e al fratello Federico che solo pochi giorni fa erano andati in gol insieme nella vittoria dell’Inter Miami.

Nancy Higuain si è spenta in Argentina a 64 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Nel 2016 le era stato diagnosticato un brutto male e da allora era iniziato un lungo calvario, fatto di sofferenza, cicli di chemioterapia e cure speciali. Il Pipita, nella scorsa annata durante il primo lockdown, quando vestiva ancora la casacca della Juventus, era tornato in patria, per essere al suo fianco.

Nancy Zacarias era molto legata ai suoi figli, con i quali condivideva la passione per il calcio. Appena le era in possibile in passato seguiva le partite di Gonzalo e Federico. Durante le stagioni italiane del centravanti ex di Napoli e Juventus, spesso la signora Higuain faceva capolino in Italia soprattutto in occasione dei festeggiamenti per i successi.