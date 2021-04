0 Facebook Incidente mortale a Scampia, un morto e un ferito grave Incidente mortale a Scampia. Coinvolti un pedone e un rider. Il primo ha perso la vita, il secondo è stato ricoverato d'urgenza Cronaca 26 Aprile 2021 23:04 Di redazione 1'

Incidente mortale a Scampia, area Nord di Napoli. Secondo quanto riportato da Internapoli, un rider a bordo di uno scooter ha investito un pedone uccidendolo. Al momento è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi.

Il sinistro è accaduto a via Labriola, zona diventata set cinematografico della serie tv Gomorra. Ancora incerta l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i soccorsi.

Incidente mortale a Scampia

I sanitari del 118 non avrebbero potuto fare nulla per il passante. Invece, il rider è stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio più vicino. La zona è stata delimitata e nelle vicinanze si è radunata una folla di curiosi.