Ragazzino ha un malore durante la Dad e muore, il papà torna a casa e lo trova privo di vita

Ha avuto un malore durante la lezione in Dad ed è morto. Matteo Cecconi, 18 anni, è stato ritrovato dal padre privo di vita. La tragedia si è consumata lo scorso lunedì mattina in via del Brolo, dove il giovanissimo viveva con la propria famiglia.

A ritrovare il corpo è stato proprio il papà di Matteo, di rientro dal lavoro. Subito l’uomo ha allertato il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Matteo Cecconi era studente e rappresentante dell’istituto Itis Fermi di Bassano, in provincia di Vicenza. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, il ragazzo avrebbe preso parte alla lezione e poi si sarebbe allontanato dal pc per una pausa senza poi ritornare.

Sulla tragedia ha aperto un’inchiesta la procura di Vicenza, con il pubblico ministero Gianni Pipeschi che disporrà con ogni probabilità l’autopsia. L’obiettivo è quello di fare chiarezza sulle cause della morte improvvisa del giovane. La notizia della morte di Matteo Cecconi intanto ha fatto il giro dell’istituto scolastico che frequentava, gettando nello sconforto amici, docenti e familiari.