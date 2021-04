0 Facebook Drammatico lutto per Gabriel Garko, è morto l’amato papà: il messaggio d’addio Spettacolo 27 Aprile 2021 11:20 Di redazione 1'

E’ morto il padre di Gabriel Garko. L’attore annuncia il lutto con un messaggio d’addio condiviso su Instagram. “Ciao papà, fai buon viaggio”, scrive Gabriel a corredo di alcune fotografie che ritraggono l’uomo da giovane, aggiungendo molte emoticon a forma di cuore. Immagini che raccontano di una fisionomia straordinariamente simile a quella del figlio. Claudio Oliviero, questo il suo nome, ex pasticciere, combatteva contro la malattia, come dichiarato dallo stesso Garko.

“Mio papà non sta bene”, aveva detto l’artista torinese alcuni giorni fa, in occasione di un’intervista in cui lamentava di dover sopportare la gogna mediatica seguita al suo coming out in un momento così complicato della sua vita.

Nessun dettaglio aggiunto sulla natura dei problemi di salute che affliggevano Oliviero.