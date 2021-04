0 Facebook Napoli, chi è il presunto ladro inseguito e massacrato di botte: la fuga in pizzeria e il ricovero in ospedale Chi è il presunto ladro inseguito e massacrato di botte a Napoli. Ieri il video dell'aggressione è diventato virale sui social Cronaca 27 Aprile 2021 11:52 Di Andrea Aversa 2'

È un clochard molto giovane, nato nel 1999 e di origini afgane, la persona ritenuta il presunto ladro protagonista delle segnalazioni diventate virali ieri sera sui social. Il 22enne è stato vittima di una violenta aggressione avvenuta in strada.

Siamo a Napoli, nel cuore del centro storico. In via dei Tribunali il giovane clochard è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di persone. Calci e pugni, mazze e caschi come armi. Il 22enne, conosciuto nel quartiere, è stato picchiato con violenza.

Chi è il presunto ladro inseguito e massacrato di botte a Napoli

In seguito è riuscito a trovare una via di fuga rifugiandosi presso una nota pizzeria della zona. Li è scattato l’allarme e la chiamata ai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Centro che hanno avviato i normali accertamenti del caso.

Le cure e gli accertamenti

Non è chiaro se la vittima del pestaggio sia oppure no il ladro che le persone coinvolte nell’aggressione hanno voluto punire. Le uniche certezze sono che il giovane clochard è stato medicato presso l’ospedale dei Pellegrini (gli sono stati diagnosticate diverse contusioni e sei giorni di prognosi) e che i Carabinieri stanno cercando di identificare i suoi aggressori.