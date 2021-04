0 Facebook Chi è la vittima dell’incidente mortale a Scampia: è un 53enne di Marano Chi è la vittima dell'incidente mortale a Scampia. Si chiamava Massimiliano Esposito e aveva 53 anni. Ieri è stato investito da uno scooter Cronaca 27 Aprile 2021 16:11 Di redazione 1'

Stava attraversando la strada in via Labriola nel quartiere Scampia, area Nord di Napoli. Ad un certo punto, complici forse l’alta velocità del mezzo e il buio, è arrivato un rider a bordo di uno scooter. L’uomo è stato travolto ed ha perso la vita.

Fatale per lui l’aver battuto la testa contro il marciapiede. Il rider, invece, è stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli ma – per fortuna – non sembra sia in pericolo di vita. Sul posto sono giunti gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale guidati dal Capitano Antonio Muriano.

Secondo quanto riportato da Internapoli, la vittima si chiamava Massimiliano Esposito, 53enne originario di Marano. Il rider stava effettuando una consegna in zona, nei pressi delle vele, per il locale per il quale stava lavorando.