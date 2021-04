0 Facebook Lutto a Torre Annunziata, addio a Luca Cozzolino morto a soli 39 anni Cronaca 27 Aprile 2021 15:47 Di redazione 1'

Lacrime nel Napoletano per la prematura morte di Luca Cozzolino, portato via dal Covid-19 a soli 39 anni. La comunità delle due cittadine vesuviane piange una delle vittime del virus più giovani in Campania. L’uomo, originario di Torre Annunziata, viveva da anni a Trecase.

Il ragazzo era stato ricoverato all’ospedale di Boscotrecase, dopo l’aggravarsi dei sintomi del virus. Dopo una settimana di terapia era ritornato a casa in buona salute. Il peggio sembrava passato ma improvvisamente le cose si sono complicate. Purtroppo, nonostante le cure dei medici, Luca non ce l’ha fatta. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e familiari apparsi in queste ore sui social.

Luca era sposato e aveva due figli di 6 e 12 anni. Il fratello Salvatore lo ricorda così su su Facebook: “Non meritavi di finire così. Dio voleva un angelo in Paradiso”.