Lutto a Secondigliano, è morto Aniello Feltre: lacrime e dolore nel quartiere Nessun lieto fine per il giovane dell'area Nord del capoluogo partenopeo e campano. Comunità distrutta, tanti i messaggi per lui Cronaca 26 Aprile 2021

Non si riescono a contare i messaggi d’affetto dedicati a lui e alla sua famiglia. L’intero quartiere è stato spezzato dalla triste notizia. Secondigliano, zona dell’area Nord di Napoli, un groviglio di emozioni.

Lacrime e dolore per quella che è stata una dolorosa scomparsa. È morto Aniello Feltre, deceduto giovanissimo. Tragico l’epilogo della sua storia, un finale che tutti avrebbero voluto fosse diverso.

È morto Aniello Feltre

C’era la speranza, quella è l’unica a morire. Ma le condizioni di Aniello si sono aggravate e non c’era più niente da fare. Come riportato da Internapoli chi lo conosceva lo sta ricordando come una persona in gamba, per bene, disponibile e solare.