0 Facebook Follia al bar, poliziotti si assembrano al bancone e i carabinieri li multano Cronaca 26 Aprile 2021 12:22 Di redazione 1'

Poliziotti scoperti assembrati al bancone del bar e multati dai carabinieri. La storia, che ha dell’incredibile, è accaduta in un bar di Corifgliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Gli agenti sono stati sorpresi dai carabinieri, intenti a consumare all’interno del locale. Molti di loro addirittura in divisa.

Follia al bar, poliziotti si assembrano al bancone e i carabinieri li multano

Secondo quanto riportato da La Repubblica, una pattuglia dei carabinieri in servizio, si è fermata per bere un caffè fuori da un bar, come prevedono le regole anti Covid per le regioni in zona arancione. Quando però i militari si sono affacciati per ordinare, hanno notato un gruppo poliziotti, tranquillamente assembrati al bancone, senza mascherina e senza distanziamento, intenti a bere caffè.

La legge è uguale per tutti e i carabinieri non hanno voluto sentire ragioni. Dopo un’accesa discussione tra militari e poliziotti, quest’ultimi sono stati identificati e multati per assembramento. Al titolare del locale è stata disposta l’immediata chiusura del bar. La notizia ha fatto subito il giro della città, provocando sdegno e ilarità.